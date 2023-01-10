Комедия обогнала по сборам картину "Холоп" Клима Шипенко.

Семейная комедия "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину "Холоп" Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Об этом во вторник свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.По данным ЕАИС, "Чебурашка" с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработал 3 082 245 827 рублей и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката в стране. Общие сборы "Холопа", согласно информации на сайте ЕАИС, составили 3 082 031 790 рублей. "Чебурашке" удалось обогнать "Холопа" на десятый день проката."Мы очень рады, что "Чебурашка" и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы. Говорить о восстановлении [кинотеатрального проката] рано, но индустрия при поддержке государства прилагает к этому максимальные усилия", - сказал ТАСС генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, ожидается ли у "Чебурашки" продолжение, Илоян сказал, что пока нужно дождаться окончания проката фильма, "чтобы обсудить с партнерами такую возможность".Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.