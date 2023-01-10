Артём учится в десятом классе. Владимирец является кандидатом в мастера спорта по шахматам.

Победителем чемпионата Владимирской области по шахматам среди мужчин стал Артём Минаков, - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. Лучшему шахматисту региона вручен кубок.Артём учится в десятом классе во Владимире. Парень является кандидатом в мастера спорта по шахматам.«Артём с детских лет решил стать знаменитым шахматистом и упорно идёт к своей цели. Сегодня он на пути к званию мастер спорта по шахматам. Следующие соревнования пройдут на кубок ЦФО», - написал депутат на своей странице в социальной сети.