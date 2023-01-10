Подписчики социальных сетей внимательно следят за личной жизнью Гарика Харламова и Катерины Ковальчук.

Подписчики социальных сетей внимательно следят за личной жизнью Гарика Харламова и Катерины Ковальчук.В прошлом годупоклонники Гарика Харламова облегченно вздохнули — в жизни шоумена наконец-топоявились новые отношения. После развода с Кристиной Асмус в жизни юмористадолго не было намека на романтику, а совсем недавно он поделился фотографиями сновой возлюбленной. Счастливый Гарик позировал с актрисой Катериной Ковальчук.Конечно, злыеязыки говорят, что в паре уже случился разлад. Якобы личные проблемы ГарикаХарламова слишком сильно влияют на новые отношения. Так, всех смущает, чтоГарик очень близко общается с бывшей женой.Другие жепоклонники, наоборот, слишком сильно торопят события. В комментариях Ковальчукназывают невестой юмориста и пророчат скорое пополнение. Конечно, никакогоподтверждения таким слухам нет. Более того, Катерина даже опубликовалаоткровенные фото в бикини. Но и раздевшись на камеру, она не смогла остановитьслухи о беременности.Сейчас актрисаотдыхает отдельно от Гарика Харламова. Девушка отправилась в экзотическоеприключение на остров Ява. Оттуда она показывает красивые закаты и пейзажи."Чудеса случаются!И причем абсолютно спонтанно и дешево!" — подписала свои публикации бросившаяв Москве юмориста Катерина.