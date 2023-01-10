Спортивный диетолог, врач-эксперт лаборатории Гемотест Антон Брыкин рассказал, каким образом можно нормализовать вес после новогодних праздников. Специалист сообщил, что в первую ..

Спортивный диетолог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест Антон Брыкин рассказал, каким образом можно нормализовать вес после новогодних праздников.Специалист сообщил, что в первую очередь нужно скорректировать питание. Кроме того, необходимо пить как можно больше воды. "Для нормализации веса необходимо использовать природные репаративно-липолитические системы организма, поэтому рекомендую засыпать до 23:00 или как минимум до окончания суток", — цитирует эксперта .