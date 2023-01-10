В этот день христиане следят за домашними питомцами и чтят память 20 тысяч мучеников.
В этот день христиане следят за домашними питомцами и чтят память 20 тысяч мучеников.
История
Христиане 10
января чтят память большого количества мучеников — 2000 мучеников, сожженных в
Никомидии.
В начале IV века по приказу императора начали разрушать
храмы христиан, сжигать книги и гонять церковных служителей. Одна из жриц дворца
Домна прониклась идеями христианства в отсутствие императора и тайно приняла
крещение.
Пока императора
не было, она успела раздать драгоценности бедным, помогала нуждающимся. После поимки
приняла смерть за верность и преданность.
Этот день
продолжается относиться к периоду святок. Поста для верующих нет.
Традиции и
приметы
Народные приметы
в этот день связаны с зимней погодой. Так, если кошка лежит рядом с источником
тепла — скоро будут морозы. А если собака прыгает в снег, значит ждать метели. Зато
если 10 января крепкий мороз, лето будет жарким.
Что нельзя делать
10 января
Нужно закрывать
окно, чтобы счастье из дома не вылетело.
Нельзя проводить
время в одиночестве — иначе можно остаться без семьи.
Женщинам лучше отказаться
от рукоделия в этот день, чтобы не запутать судьбу.
10 января нельзя
ссориться и выяснять отношения.
Мужчинам стоит
отказаться от рыбалки, охоты и похода в лес.