В этот день христиане следят за домашними питомцами и чтят память 20 тысяч мучеников.

В этот день христиане следят за домашними питомцами и чтят память 20 тысяч мучеников.ИсторияХристиане 10января чтят память большого количества мучеников — 2000 мучеников, сожженных вНикомидии.В начале IV века по приказу императора начали разрушатьхрамы христиан, сжигать книги и гонять церковных служителей. Одна из жриц дворцаДомна прониклась идеями христианства в отсутствие императора и тайно принялакрещение.Пока императоране было, она успела раздать драгоценности бедным, помогала нуждающимся. После поимкиприняла смерть за верность и преданность.Этот деньпродолжается относиться к периоду святок. Поста для верующих нет.Традиции иприметыНародные приметыв этот день связаны с зимней погодой. Так, если кошка лежит рядом с источникомтепла — скоро будут морозы. А если собака прыгает в снег, значит ждать метели. Затоесли 10 января крепкий мороз, лето будет жарким.Что нельзя делать10 январяНужно закрыватьокно, чтобы счастье из дома не вылетело.Нельзя проводитьвремя в одиночестве — иначе можно остаться без семьи.Женщинам лучше отказатьсяот рукоделия в этот день, чтобы не запутать судьбу.10 января нельзяссориться и выяснять отношения.Мужчинам стоитотказаться от рыбалки, охоты и похода в лес.