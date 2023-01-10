Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении...

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 31-летнего жителя города Коврова.В феврале прошлого года только что выпущенный на свободу из колонии фигурант, несмотря на сопротивление, выхватил из рук приятеля сумку, в которой находились 5 500 рублей. А через несколько дней в такси резко обхватил водителя за шею и потребовал отдать все имеющиеся в наличии деньги. Заполучив несколько сотен рублей, пассажир стал угрожать водителю, что свяжет его. Водитель убежал, оставив ключ в замке зажигания. Тогда обвиняемый сам сел за руль, но вскоре попал в ДТП. Собственник автомобиля оценил ущерб более чем в 350 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Свою вину фигурант признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com