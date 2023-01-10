За прошедшие сутки 10 января подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4...

За прошедшие сутки 10 января подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая во Владимире,3 - в Муромском районе,3 - в Ковровском,1 - в Юрьев-Польском,4 - в Гусь-Хрустальном,1 - в г. Радужный,1- в Киржачском,1 - в Гороховецком,1 - в Меленковском районе.