Как себя чувствует именитый режиссер после госпитализации?

Как себя чувствует именитый режиссер после госпитализации?77-летний НикитаМихалков оказался госпитализирован со страшным диагнозом — коронавирус. Ранее,многие строили догадки, что случилось с мужчиной. Одни ссылались на возраст,другие говорили о заражении гриппом.Оказалось, чтоавтор фильмов "Раба любви" и "Утомленные солнцем" самвызвал себе скорую помощь. Никита Михалков почувствовал недомогание, кашель итемпературу. Он решил не заниматься самолечением, а сразу обратился внеотложку.После резкогоухудшения состояния, Никита Сергеевич был помещен в московскую ГКБ,специализирующуюся на ковиде. Сейчас встретиться с режиссером лично невозможно,в реанимацию могут попасть только близкие родственники Михалкова. Так, режиссерНиколай Бурляев говорит, что пока не виделся с другом. В больнице находитсятолько семья."Напрямую поканет, это невозможно, узнаю из своих источников. Знаю, что все уже нормально",— поделился с журналистами подробностями состояния Михалкова Бурляев.По его словам,совсем скоро Никиту Михалкова переведут в палату. Он уже находится в сознании,а температура не вызывает опасений. Бурляев не сомневается, что режиссеробязательно поправится.