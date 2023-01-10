9 января губернатор Владимирской области Александр Авдеев вручил своему первому заму Вячеславу Кузину медаль «За трудовые заслуги». Как отметил глава региона, награду вице-губернатор

9 января губернатор Владимирской области Александр Авдеев вручил своему первому заму Вячеславу Кузину медаль «За трудовые заслуги». Как отметил глава региона, награду вице-губернатор получил за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Почти 30 лет он заведует финансами области. Стоит отметить, что ещё 4 января Вячеслав Кузин отметил свой 75-летний юбилей. Прокомментируйте новость у нас