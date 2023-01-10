Во Владимире местный житель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Как установило следствие, с 2011 по 2021 год обвиняемый,

Во Владимире местный житель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Как установило следствие, с 2011 по 2021 год обвиняемый, прикинувшись брокером, убеждал потерпевших передавать ему денежные средства для их инвестирования на условиях выплаты высоких процентов. Для прикрытия незначительную сумму он всё таки выплачивал под видом процентов, остальное