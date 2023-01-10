Иван Краско находится на больничной диете.

Иван Краско находится на больничной диете.Новогодние выходные обернулись для Народного артиста России Ивана Краско сильнейшими проблемами со здоровьем. В минувшую пятницу, 6 января, актер театра и кино был экстренно госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга.Врачи заподозрили у 92-летней звезды инсульт. Как сообщил его директор Вячеслав Смородинов, диагноз подтвердился. И вот уже несколько дней медики борются за жизнь маэстро.Как подчеркнул директор артиста в интервью , уинозвезду удалось стабилизировать, его уже перевели из реанимации в обычную палату. Меж тем, к актеру никого не пускают. Доступ в палату ограничен, в том числе, из-за санитарных мер.Иван Краско сейчас находится в отделении неврологии. По словам его директора, медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Разумеется, состояние артиста находится под постоянным контролем специалистов."Сказали, что нужно пока полежать, за ним хороший уход там, капельницы постоянно ставят. Он говорит, капельница за капельницей",— подчеркнул ВячеславСмородинов. Меж тем, он отметил, что Иван Краско уже рвется на сцену и готов принять участие в спектакле, который запланирован на 27 января.Также директор звезды добавил, что врачи не разрешают передавать пациенту передачи. По его словам, Иван Краско находится на больничной диете.