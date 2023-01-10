Известная журналистка не любит выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. Поэтому многие и подозревают, что у нее роман с Филиппом Киркоровым. Однако каково было удивление поклонников, когда стало ясно, что отдыхать на райский остров она улетела с мамой и молодом человеком. Любовник! – тут же решили люди.

Известная журналистка не любит выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. Поэтому многие и подозревают, что у нее роман с Филиппом Киркоровым. Однако каково было удивление поклонников, когда стало ясно, что отдыхать на райский остров она улетела с мамой и молодом человеком. "Любовник!" – тут же решили люди.Алена Жигалова (как на самом деле зовут журналистку) выбрала более достойный и изысканных остров, чем балерина Анастасия Волочкова, которая делает шпагаты неподалеку. Журналистка, ее мама и молодой фаворит сняли тихую приватную виллу, видимо, чтобы ничто не мешало семейному знакомству и любовным утехам.Роскошная вилла отеля Sun Island Resort & Spa, судя по известным системам бронирования на неделю обошлась им в 750 тысяч рублей на троих. Вот уж, действительно, романтическое путешествие!..Еще на своем недавнем дне рождения Алена призналась в 28 летней дружбе (а по факту – в безответной любви) к Филиппу Киркорова. Но вдруг появился этот смазливый молодой ухажер. Бросив солидную должность в иностранной компании, он перешел под крыло Алены и теперь занимается ее личной коммерцией и рекламой. Совмещает приятное с полезным, так сказать.За время общения с этим красавцем Алена заметно преобразилась: сделала пластику лица, похудела, стала модно одеваться и расцвела. Она превратилась в роскошную леди. Ведь юного кавалера рядом надо постоянно удивлять, соблазнять и радовать!