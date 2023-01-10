Никита Джигурда, кажется, открыто изменяет жене!

Никита Джигурда, кажется, открыто изменяет жене!С женой у скандально известного музыканта довольно интересные отношения: Марина Анисина уже однажды развелась с ним из-за неподобающих выходок, а потом решила дать еще один шанс. В итоге супруги сыграли новую свадьбу, но, кажется, в их отношениях царит что-то неладное. По крайней мере такой вывод можно сделать, наблюдая за поведением Никиты Джигурды.Сначала вся Россия смотрела на его пошлые танцы с Анастасией Волочковой, в которых он показал себя настоящим старым развратником, лапая тело балерины всея Руси. А теперь артист проводит время в компании грудастой молодухи – начинающей певицы Ирэн Волынская, которая, к слову, намного его моложе. Их уже ловили вместе, а на этот раз парочку застали в одном из ресторанов.В распоряжении "Дни.ру" оказались сенсационные кадры. Не стесняясь людей вокруг, Никита Джигурда впился губами в девушку. Насколько страстным был их поцелуй, рассмотреть сложно, ведь обзор закрывают длинные волосы певца. Но судя по том, как блондинка вытирает губы пальцами после ласк, очевидно, что она получила удовольствие.Кажется, что артист открыто изменяет своей жене. Поэтому возникает логичный вопрос: куда смотрит Марина Анисина? Сложно поверить в то, что звезде безразлично, с кем коротает время Никита Джигурда за ее спиной.