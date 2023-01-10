Главный финансист региона получил медаль за успехи в работе и многолетний добросовестный труд.

Министру финансов Вячеславу Кузину вручили медаль «За трудовые заслуги». Об этом рассказал Александр Авдеев.Награждение состоялось 9 января перед началом оперативного совещания в Белом доме. Главный финансист региона получил медаль за успехи в работе и многолетний добросовестный труд. Напомним, что 4 января Вячеслав Павлович отметил 75-летний юбилей.«Уважаю и ценю его за профессионализм, преданность региону и профессии. На таких людей нужно равняться», - подчеркнул губернатор.