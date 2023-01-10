В карьере Сергея Бурунова ожидается новый поворот.

В карьере Сергея Бурунова ожидается новый поворот.45-летний актерСергей Бурунов запомнился зрителям по работам в сериалах "Полицейский срублевки" и "Туристическая полиция". Кроме этого, его нередко можноувидеть в театре. А еще многие узнают голос Сергея при просмотре фильмов сЛеонардо ДиКаприо, ведь мужчина озвучивает актера в российском прокате.Такойразносторонний артист старается найти время для каждого интересного проекта. Ксожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы, и в сентябре 2022 года СергейБурунов был госпитализирован со страшным диагнозом — COVID 19. Оставшийся на время болезни без съемок актерсильно скучал по работе. К счастью, он быстро восстановился и вошел в прежнийритм.С нового года СергейБурунов будет радовать поклонников еще чаще — он нашел новую работу в рекламе.Мужчина стал амбассадором компании FixPrice — магазинов мелочей, бытовой химии, продуктов и множествадругих интересных товаров по невысоким ценам."Ассортиментнаших магазинов постоянно меняется, и покупатель любого возраста может найти у насчто-то по душе", — так о FixPrice говорит директор по маркетингу Виктория Смирнова.Реклама с СергеемБуруновым появится на многих федеральных каналах, а фото и афиши уже разлетелисьпо городам и социальным сетям. В компании говорят, что образ актера отлично сочетаетсяс положительными эмоциями от покупок в магазине.