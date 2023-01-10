Народные приметы на 11 января 2023 года: почему нужно особенно следить за детьми в Страшный...

Народные приметы на 11 января 2023 года: почему нужно особенно следить за детьми в Страшный деньСогласно народному календарю, 11 января 2023 года отмечается Страшный день. Праздник так назвали потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Также эту дату связывают с библейскими событиями, когда царь Ирод задался мыслью уничтожить Иисуса. Он приказал найти и убить каждого младенца мужского пола. Жертвами этой казни стали 14 тысяч малышей.На Руси обычно совершали определенные обряды, чтобы уберечься от проделок нечисти. Например, старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считали, что в огне должны сгореть все болезни и беды.Старики в этот день рассказывали малышам сказки, связанные с потусторонним миром. Молодежь же устраивала посиделки, и даже разгул нечистой силы не мешал молодым девушкам и парням веселиться. К тому же представительницы слабого пола пользовались возможностью при помощи гадания узнать о замужестве и суженном.К слову, проводить Страшный день в одиночестве запрещается. Нечистая сила может овладеть разумом. Обязательно этот день нужно провести в кругу родных или друзей.Чего нельзя делать 11 января:- Категорически запрещено в этот день ругаться и употреблять бранные слова – так можно привлечь болезни и неприятности;- В Страшный день старались без особой необходимости не покидать пределов дома. По приметам, на улице с человеком могло приключиться несчастье;- Особенно внимательно следили в этот день за детьми. Им было запрещено выходить из дома;- День 11 января совершенно не подходит для того, чтобы начинать новые дела, и даже всерьез обдумывать их. В противном случае, вы обречете себя на неудачу;- Нельзя в этот день желать здоровья и счастья. Иначе все исполнится ровно наоборот. Также нельзя жаловаться на свою судьбу и проблемы. В противном случае несчастий станет еще больше.Народные приметы на 11 января 2023 годаСеверный ветер при отсутствии облаков — будут крепкие морозы.Метель на улице — июль будет дождливым.Яркие и мерцающие звезды — скоро похолодает.Окна запотели — будет оттепель.Небо чистое, но солнце светит неясно, немного размытое — погода ухудшится.Вечером на западной стороне появилась полоса ясного неба — погода улучшится.Куры на насест уселись раньше обычного — морозы ударят.Теплый день — весна будет ранняя.Фото: https://www.pxfuel.com/