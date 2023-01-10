Коммунальщики работают на два балла. Именно так жители 2-го Кирпичного проезда во Владимире оценили работу муниципальных служб по уборке снега. Сейчас эта улица прибрана. Но как пояснили

Коммунальщики работают на два балла. Именно так жители 2-го Кирпичного проезда во Владимире оценили работу муниципальных служб по уборке снега. Сейчас эта улица прибрана. Но как пояснили местные, уборка проводилась за счет жителей. Еще перед Новым годом люди заплатили водителю трактора, который и почистил улицу. Городские же службы на этой улице местные жители не видели