Многие уже давно свыклись с тем фактом, что новый год - новые цены. Причём подросшие.

О том, как подорожали тарифы на услуги ЖКХ, мы уже писали, ведь их проиндексировали досрочно, с 1 декабря 2022 года. Но именно январь наступившего года для многих станет первым месяцем, когда платить придётся по повышенным ставкам.К слову, наша область заняла «почётное» 2-е место среди соседей в Центральном федеральном округе по увеличению тарифов на коммунальные услуги. Они подскочили у нас в регионе на 11%.Предъявите паспортС 1 января 2023 года больше нет возможности воспользоваться 30% скидкой на портале «Госуслуги»: её отменили. Что это значит? Ровно то, что сэкономить при оформлении документов больше не получится.Например, заплатить за российский паспорт, если вы его потеряли, испортили или его у вас украли, придётся 1500 руб. (раньше было - 1050); за загранпаспорт для взрослых на 5 лет - 2000 руб. (вместо 1400), нового образца на 10 лет -5000 руб. (прежде он стоил 3500); за водительское удостоверение - 2000 руб. (старая цена 1400), международное - 1600 руб. (1120 руб.) и так далее.Пройдите в вагон...С 1 января 2023 года стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (цены на них регулирует государство) выросла на 8,1%. Одновременно с этим «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) повысила на те же 8,1% цену билетов в купейные и спальные вагоны (СВ) и вагоны класса люкс, стоимость которых ФАС не регулирует.Просят на осмотрВ нашей области повысили на 28,5% и предельный размер платы за техосмотр автомобилей. Теперь водителям легковушек придётся отдать на 203 руб. больше. Но речь идёт только о владельцах такси.Техосмотр подорожал и для грузовиков - до 3,5 тонны обойдётся в 999 руб. (+242 руб.),от 3,5 до 12 тонн - в 1 821 рубль (+330 руб.), более 12 тонн -в 1 969 руб. (+360 руб.). Автобусы тоже не обошли стороной - для малого и среднего класса (М2) ТО подняли до 1 563 руб. (+12% -167 руб.); для большого класса до 1 888 руб. (+11% - 184 руб.).Кстати, над изменением стоимости технического осмотра в соответствии с методикой ФАС работают и в других регионах. Так, цены на ТО уже пересмотрели в Калужской, Курской и Смоленской областях.Кому жильё?Кредиты на покупку жилья в новостройках по льготной программе с господдержкой стали дороже - с 1 января 2023 года ставку по ним повысили с 7 до 8% годовых.«Минздрав предупреждал»С 1 января в России уже выросли минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, ниже которых спиртное в магазинах продаваться не может. По приказу Минфина минимальная стоимость 0,5 л напитка изменилась для водки -с 261 до 281 руб., для коньяка -с 480 до 517 руб., для бренди -с 348 до 375 руб., а на игристые вина - с 169 до 239 руб.Курить вредноИ не только вредно, ещё и дорого. Сразу после Нового года минимально допустимая цена пачки сигарет выросла с 112 до 117 руб., хотя до конца марта сигареты, выпущенные в России до конца 2022 года или ввезённые до этой даты в страну, могут продавать по старой цене. Более дорогие табачные изделия подорожали в среднем на 3-4% из-за повышения ставок акцизов.Мнение экспертаЭкономист Светлана Лосева:- В новом году неизбежно подорожает лимонад. Немного успокаивает лишь то, что произойдёт это не в январе, а с 1 июля. Именно с этой даты вводится акциз на сладкие газированные напитки - 7 рублейза 1 литр. Изменения не затронут соки, морсы, нектары, а также молоко и квас.Неурожай кофе в основных странах-экспортёрах, рост затрат на его транспортировку и логистику - основные «провокаторы» повышения цены на все виды любимого многими напитка.