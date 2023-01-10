Постоянную скидку в 30% на билеты получили пассажиры старше 60 лет при поездках на скоростных...

Постоянную скидку в 30% на билеты получили пассажиры старше 60 лет при поездках на скоростных поездах "Сапсан" и "Ласточка", сообщает пресс-служба РЖД.Также с сегодняшнего дня начали действовать скидки в 15% на поезда дальнего следования для людей старше 60 лет. Ранее холдинг сообщал о введении таких скидок в периоды с 10 января по 21 февраля, с 28 февраля по 24 апреля, с 16 по 31 мая, с 16 сентября по 30 октября и с 7 ноября по 21 декабря.Билет со скидкой нужно покупать не позднее, чем за семь дней до поездкиФото https://www.pxfuel.com/