Крупный пожар произошел в деревне Скоморохово Киржачского района. На улице Лесная загорелся частный жилой дом. Во время происшествия пострадал 70-летний мужчина. Сообщение о возгорании

Крупный пожар произошел в деревне Скоморохово Киржачского района. На улице Лесная загорелся частный жилой дом. Во время происшествия пострадал 70-летний мужчина. Сообщение о возгорании поступило в тревожное ведомство 10 января, около 11:30 утра. На борьбу с пламенем выехали 14 огнеборцев. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение частного деревянного