Оказавшийся в жюри Ледникового периода Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций и выдал все подробности.

Оказавшийся в жюри "Ледникового периода" Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций и выдал все подробности.В ближайшиевыходные на Первом канале выходит финальный выпуск нового сезона телепроекта"Ледниковый период". На лед выйдут пары, показавшие лучшие результатыв сезоне. А в жюри окажутся звезды эстрады. Даже Филипп Киркоров не смоготказаться от такого предложения.Журналисты ужепобывали на съемках финала. Наряды ведущих, награждение и, конечно, интригипроекта. Напомним, какая интересная история развернулась вокруг чемпионки мира ЕвгенииМедведевой. Прямо в середине сезона ее партнер Даня Милохин отказался отучастия в проекте. Оставшаяся одна фигуристка начала в срочном проекте искатьзамену, и до края проекта Женя дошла уже с другим. Новоиспеченный член жюри ФилиппКиркоров неожиданно высказался по поводу этой истории.Народный артистуверен, что Даня Милохин просто еще молодой, и ему очень жаль, что Женепришлось искать нового партнера."Прости тыего, дурака", — с досадой обратился Киркоров к Медведевой.Зрители в залезаметили, что Филипп Киркоров был очень добр и по отношению к Дане, и к своейновой любимице на проекте Жене. Возможно, скоро три звезды объединятся исоздадут что-то интересное.