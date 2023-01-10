Проверки школьных столовых во Владимирской области выявили нарушения в 62 процентах...

Проверки школьных столовых во Владимирской области выявили нарушения в 62 процентах случаевУправление Роспотребнадзора по Владимирской области проверило питание учеников в школах региона.78,5% школьников области получают горячее питание в общеобразовательных учреждениях. Если в начальной школе это почти все ученики (с 1 по 4 класс – 99,3% школьников (не получают горячее питание дети, находящиеся на надомном обучении), то с 5 по11 класс всего 62,7%.За 4 месяца 2022- 2023 учебного года организация провела 180 выездных внеплановых проверок. В 62% в ходе проверок выявлены нарушения, такие как:- нарушения режима работы пищеблока;- нарушение технологии приготовления блюд;-нарушение условий хранения пищевых продуктов;-замечания к маркировке продукции и другие.Специалисты провели лабораторные исследования готовых блюд на калорийность, на соответствие массы требованиям, на санитарно-химические и микробиологические показатели. Также были исследованы продукты, поступающие в школьные столовые, на показатели фальсификации.По фактам выявленных нарушений ответственные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности, заявляют в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области..Были проверены поставщики и организаторы питания в школах. Есть замечания к сопроводительной документации и маркировке продукции; выявлено несоответствие продукции требованиям технических регламентов; отмечено нарушение условий хранения пищевых продуктов; есть вопросы к прохождению санитарно-гигиенического обучения, медицинского осмотра сотрудниками пищеблоков.В 2023 году проверки общеобразовательных организаций и поставщиков пищевых продуктов будут продолжены.Фото из архива ГТРК "Владимир"