Дмитрий Дибров светится от счастья рядом с молодой женой.

Дмитрий Дибров светится от счастья рядом с молодой женой.В этом году 63-летний Дмитрий Дибров и его 33-летняя супруга Полина отметят агатовую свадьбу. Сложно в этом поверить, но пара заключила брак 14 лет назад. За годы, проведенные вместе, любящие сердца обзавелись тремя детьми. Они воспитывают троих сыновей – 12-летнего Александра, девятилетнего Федора и семилетнего Илью.О том, что этот брак для Дмитрия Александровича счастливый, свидетельствует его цветущий вид. Дибров, несмотря на пожилой возраст и перенесенный несколько лет назад инсульт, выглядит жизнерадостным. Правда, злые языки в интернете обсуждают, что в последнее время телеведущий обрюзг. "Пузо на нос лезет", – шепчут злопыхатели, глядя на уже давно немолодого шоумена.Справедливости ради стоит отметить, что Дибров, хоть и кажется внешне стариком из-за седых волос и лишних килограммов, просто сияет благодаря не только модной одежде, но и красавице-жене рядом. Например, во время предновогоднего вечера в одном из подмосковных ресторанов сексапильная Полина осчастливила мужа танцем прямо на сцене.Напомним, этот брак для Дмитрия Диброва четвертый. Впервые телеведущий женился в 1983-м. Тогда он связал себя узами брака с возлюбленной Эльвирой. Она подарила шоумену сына Дениса. Второй супругой журналиста стала Ольга, которая родила ему дочь Ладу. Этот союз продлился семь лет. Третий брак знаменитого мужчины с избранницей Александрой продлился около года.