Суздаль оказался одним из самых дорогих городов, в которые ездили встречать Новый год. Учитывалась...

Суздаль оказался одним из самых дорогих городов, в которые ездили встречать Новый год.Учитывалась средняя стоимость проживания, по данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Самые дорогие в России курорты - горнолыжные:- Красная Поляна (сутки там стоят, в средне - 61 тыс. 400 рублей,Шерегеш в Кемеровской области (51 тысяча рублей)Архыз (47 тысяч рублей)Более бюджетные варианты:Светлогорск (Калининградская область) - 3990 р. / 7 ночей,Кисловодск (Ставропольский край) - 4465 р. / 5 ночей.Суздаль - на десятом месте по дороговизне - за три ночи в Новый год там платили в среднем по 10571 рублей.