Суздаль оказался одним из самых дорогих городов, в которые ездили встречать Новый год.
Учитывалась...
Суздаль оказался одним из самых дорогих городов, в которые ездили встречать Новый год.
Учитывалась средняя стоимость проживания, по данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Самые дорогие в России курорты - горнолыжные:
- Красная Поляна (сутки там стоят, в средне - 61 тыс. 400 рублей,
Шерегеш в Кемеровской области (51 тысяча рублей)
Архыз (47 тысяч рублей)
Более бюджетные варианты:
Светлогорск (Калининградская область) - 3990 р. / 7 ночей,
Кисловодск (Ставропольский край) - 4465 р. / 5 ночей.
Суздаль - на десятом месте по дороговизне - за три ночи в Новый год там платили в среднем по 10571 рублей.