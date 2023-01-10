Внимательные поклонники поймали Данилу Козловского и Оксану Акиньшину за любовными утехами.

Внимательные поклонники поймали Данилу Козловского и Оксану Акиньшину за любовными утехами.Слухи о романе актеровДанилы Козловского и Оксаны Акиньшиной начались еще несколько лет назад. Парочкучасто ловили на мероприятиях, на курортах, но они упорно отказывалиськомментировать свои отношения. Пока фанаты не могут понять причин такогорешения.По мнениюпоклонников, Акиньшина стала разлучницей в жизни Козловского. Мужчина уже был вдолгих отношениях с Ольгой Зуевой, с которой воспитывал общего ребенка. Теперьже вместо семейного счастья, он прячется по углам с новой подругой.Так, Оксану и Данилузасняли на камеру в Третьяковской галерее. Об этом сообщает . Ониобнимались, держались за руки, практически публично лапали друг друга.Интересно, что с Акниьшиной и Козловским был сын актрисы от прошлых отношений.Не всемпонравились такие фотографии. Многие консервативно настроенные подписчики и посетителигалереи посчитали, что выставлять свои чувства напоказ — неприлично. В Сетистали появляться комментарии, где Оксану просят держать свои руки при себе."Такоелюдное место неспроста", "Зачем все делать напоказ", "Интересно,это чувства или очередной пиар", — пишут в социальных сетях.