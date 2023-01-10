Судьба примы оперетты складывалась нелегко.

Судьба примы оперетты складывалась нелегко.Татьяна Шмыга была примой оперетты более полувека и построила головокружительную карьеру. Личная жизнь артистки была не менее яркой, но далеко не всегда счастливой.Татьяна Шмыга появилась на свет в 1928 году. В детстве будущая певица грезила о карьере юриста и не думала связывать жизнь со сценой. Все изменилось, когда родители отдали ее на занятия пением. Татьяна настолько прониклась творчеством, что оставила мечты о юридическом образовании и поступила в музыкально-театральное училище имени Глазунова. А в 1953 году артистка получила диплом ГИТИСа.Карьера певицы складывалась на редкость удачно. Сразу же после окончания учебы она попала в труппу Московского театра оперетты и вскоре стала примой. Татьяна Ивановна была любимицей публики, блистала в постановках, много гастролировала и снималась в фильмах. Одной из самых известных киноработ звезды стала роль в фильме "Гусарская баллада".Татьяна Шмыга была абсолютно счастлива в профессии, чего не скажешь о ее личной жизни. К сожалению, певице приходилось сталкиваться с испытаниями и любовными неудачами. В первый раз она вышла замуж в молодости. Сердце артистки покорил доктор филологических наук и профессор МГУ Рудольф Борецкий. Отношения развивались стремительно и были очень страстными, но не сделали звезду счастливой.Вторым избранником примы стал режиссер театра оперетты Владимир Канделаки. Постановщик буквально отбил артистку у первого супруга и сделал ее своей женой. Брак просуществовал 20 лет, но лишь первые годы совместной жизни, по словам Шмыги, были безоблачными.Третьим мужем примы оперетты стал композитор и главный дирижер театра сатиры Анатолий Кремер. Влюбленные встретились во Франции, построили крепкий союз и прожили вместе 35 лет, вплоть до ухода Татьяны Ивановны из жизни. Детей ни в одном браке у звезды не появилось.Последние годы жизни Татьяне Шмыге пришлось особенно тяжело. Артистка мучилась из-за проблем со здоровьем и терпела сильные боли в ногах, но продолжала выходить на сцену. А в 2010 году у нее диагностировали тромбоз. После нескольких операций, которые не принесли результата, врачам пришлось ампутировать звезде ногу. Татьяна Ивановна очень тяжело переживала случившееся и страдала из-за невозможности блистать на сцене. 3 февраля 2011 года актрисы не стало.