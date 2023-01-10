ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объём ипотеки – 24,5 тысячи кредитов на 130 млрд рублей. При этом 30 декабря банк установил рекорд второго полугодия, объем сделок составил 10,8 млрд ..

ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объём ипотеки – 24,5 тысячи кредитов на 130 млрд рублей. При этом 30 декабря банк установил рекорд второго полугодия, объем сделок составил 10,8 млрд рублей. Больший ежедневный объем выдач наблюдался только в марте на фоне резкого роста ключевой ставки.Основными факторами повышенного спроса заемщиков стали сезонное увеличение активности, традиционные спецпредложения застройщиков и завершение прежних условий «Ипотеки с господдержкой-2020».Кроме того, в декабре банк расширил число офисов для оформления жилищных кредитов по субботам, а также продолжил улучшать свои цифровые сервисы для проведения сделок и упрощать пакет необходимых документов.Банк принимает заявки по обновленным условиям льготной ипотеки. За новогодние праздники банк оформил 1,1 тысячи заявок на «Ипотеку с господдержкой-2020» и около 200 заявок - по семейной ипотеке.