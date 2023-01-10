В городе Гусь-Хрустальный произошел крупный пожар. Накануне (9-го января) в дневное время в...

В городе Гусь-Хрустальный произошел крупный пожар.Накануне (9-го января) в дневное время в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в доме по улице Мира (дом 4/12).Как стало известно — вызов был совершен несвоевременно, поэтому огонь быстро перекинулся на всё строение. К счастью, оно оказалось нежилым.Пожарные ликвидировали пожар на площади 230 кв. м. и не дали огню распространиться на соседние здания.В результате сгорела кровля и конструкции строения.Погибших и пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: официальный сайт Главного управления МЧС России по Владимирской области