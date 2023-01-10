День в компании дикой уральской неясыти провели жители Суздальского района. Видео они опубликовали...

День в компании дикой уральской неясыти провели жители Суздальского района. Видео они опубликовали в паблике "Природа Владимирской области" Вконтакте.Птица приземлилась во дворе коттеджа. Сова поймала крупную добычу - крысу - и никак не могла с ней взлететь. Верх взяли голод и жадность. Неясыть гостила под окнами до самого вечера, пока не наелась. И все это время позволяла наблюдать за собой буквально с расстояния вытянутой руки.