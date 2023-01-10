Днем 9 января в Гусь-Хрустальном произошел пожар на улице мира, д 4/12, уничтоживший неэксплуатируемый дом на площади 230 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в

Днем 9 января в Гусь-Хрустальном произошел пожар на улице мира, д 4/12, уничтоживший неэксплуатируемый дом на площади 230 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 15:45, как отмечают в пресс-службе, он был несвоевременным, из-за этого к моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение здания. Пожарные потушили пламя и не