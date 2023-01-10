Сейчас сельская больница введена в эксплуатацию и принимает пациентов.

В Камешковском районе после вмешательства прокуратуры заработал новый ФАП. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В сентябре прошлого года Камешковская центральная районная больница заключила госконтракт с компанией «НАНО-СИСТЕМЫ» на монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Горки. Заказчик обязан был передать подрядчику свайное поле под медпункт, но из-за неготовности площадки сроки возведения оказались сорваны.Прокуратуре внесла представление главврачу медучреждения. Сейчас сельская больница введена в эксплуатацию и принимает пациентов.