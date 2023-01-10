На допросе фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Житель Коврова напал на таксиста и ограбил знакомого. Мужчине предъявлено обвинение по трём статьям: разбой, угон и грабёж.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 31-летний ранее судимый ковровчанин, находясь дома у своего друга, выхватил из рук товарища сумку с 5 500 рублей и убежал.Через несколько дней злоумышленник напал на таксиста и заставил отдать его несколько сотен рублей. Водителю удалось убежать, но ключ от машины остался в замке зажигания. Агрессор решил угнать автомобиль, но не справился с управлением и попал в ДТП.Вскоре его задержали полицейские. На допросе фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.