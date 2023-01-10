Мэру города Елене Фоминой внесли представление.

В Коврове из-за плохой уборки снега и наледи на замглавы администрации завели дело. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Проехав по городским дорогам в сопровождении ГИБДД, прокуроры пришли к выводу, что расчистка ведётся ненадлежащим образом. Кроме того, вблизи пешеходных переходов и остановок обнаружены сугробы.Мэру города Елене Фоминой внесли представление. На её заместителя завели административное дело. Ведомство обещает продолжить контролировать работу городских властей.