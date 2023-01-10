Увидев спасателей, птицы просто улетели.

В поселке Красная Горбатка после в СМИ спасатели и местные власти пришли на помощь замерзающим лебедям. Однако пара пернатых, увидев пожарных, не подпустила их к себе.Ранее местная жительница забила тревогу и сообщила, что животные, оставшиеся на зиму на реке Колпь, погибают. Местные журналисты растиражировали историю. Сотрудники МЧС и представители поселковой администрации выдвинулись к месту пребывания особей. Они попытались подобраться к лебедям, но птицы самостоятельно выбрались из полыньи и улетели.«Наша помощь им не потребовалась», - резюмировал замглавы администрации Селивановского района Сергей Агапов.