Специалисты МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок. Если поездка неизбежна, то необходимо пользоваться пунктами обогрева. Соблюдайте дистанцию и ..

Специалисты МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок. Если поездка неизбежна, то необходимо пользоваться пунктами обогрева."Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пользуйтесь мобильными пунктами обогрева", — цитирует специалистов . Эксперты добавили, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня.