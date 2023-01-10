Теперь мужчинам грозит крупный штраф и тюрьма.

Четверых жителей Меленковского района осудят за незаконные археологические раскопки. Об этом vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.В октябре 2020 года вблизи села Казнево у местечка под названием «Два могильника муромы» обвиняемые вооружившись металлоискателями попытались выкопать предметы старины. Они нашли украшения и предметы быта, которым более ста лет. Аналогичные раскопки проведены у деревни Михайлово на территории могильника «Михайлово I» (VII-XI веков). При этом разрешения на археологические изыскания у сообщников не было.Не сообщается как, но вскоре чёрных копателей поймали. На банду завели уголовное дело. Теперь мужчинам грозит крупный штраф и тюрьма.