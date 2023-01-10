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<a href="https://33live.ru/novosti/10-01-2023-v-moskve-popavshaya-v-avariyu-zhenshhina-nachala-rozhat.html" target="_blank">В Москве попавшая в аварию женщина начала рожать</a> - У женщины, которая попала в аварию на Волгоградском проспекте, начались роды. По данным , столкнулись две иномарки. На место ДТП прибыли спасатели. Подробности произошедшего ..