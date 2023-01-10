Как отмечали Святки на Руси? расскажет Ольга Яцык. Когда, как не сейчас - в самый волшебный период...

Как отмечали Святки на Руси? расскажет Ольга Яцык.Когда, как не сейчас - в самый волшебный период в году - встречать гостей, накрывать праздничные столы и петь колядки? Святочные гулянья захлестнули каждый уголок нашей страны. Музейщики возвращают нас на двести лет назад. На уникальной площадке- музее деревянного зодчества- атмосфера праздничных обрядов старинной русской деревни.Танцы, хороводы, песни, фирменная Суздальская кадриль и вождение ряженого козой.Гостей- видимо-невидимо. Максим приехал из Балашихи и остался в восторге от суздальских Святок.Максим, гость праздника:- Попели, потанцевали,в мороз согрелись.Отлично! Спасибо огромное! Праздник очень понравился. Побольше бы такого было у нас.Под впечатлением от встречи Рождества в Суздале и Ольга из Московской области. В этом году погода действительно рождественская. Яркое солнце и трескучий мороз творят магию и отражают характер настоящей русской зимы.Ольга, гость праздника:- Сами себе удивляемся насколько это здорово. Не ожидали, что так будет празднично, волшебно, красиво! Здесь очень красиво! Приезжайте все, кто не был. Это классно! Вы получите массу положительных эмоций, разучите новые песни, колядки, танцы. Праздник удался!Танцевали и пели гости вместе с Ансамблем фольклорной песни "Радуница". На святках в Музее деревянного зодчества музыканты не впервые, потому точно знают, как создать праздничное настроение.Константин Васин, руководитель ансамбля фольклорной музыки «Радуница»:- Несмотря на сегодняшний холод, здесь достаточно много народу. Потому, что люди тянутся к своим традициям, к своим корням. Им хочется приобщиться к этому живому роднику, припасть к народной традиции. Весь спектр, так сказать, тех развлечений молодежных, которые существовали на Святках в русской традиции, здесь сегодня был представлен на нашем святочном представлении.Кроме колядок и танцев можно было поучаствовать в народных забавах, сделать праздничный сувенир своими руками и, конечно же, погадать на суженого. Ведь Рождество - это пора любви и настоящих чудес.Ольга Яцык, Вести-Владимир