Во Владимирской области прошли рейды по выявлению наркопритонов. За это время полицейские проверили 645 человек, которые уже проверялись по этой статье и стоят на учете. Было составлено 10

Во Владимирской области прошли рейды по выявлению наркопритонов. За это время полицейские проверили 645 человек, которые уже проверялись по этой статье и стоят на учете. Было составлено 10 протоколов за употребление и оборот наркотиков. А в Петушинском районе местная жительница не раз предоставляла свою квартиру для употребления наркотических веществ посторонним лицам. Против неё возбуждено уголовное