Он посвящен памяти олимпийского чемпиона Александра Рагулина. С каким счетом закончилась решающая...

Он посвящен памяти олимпийского чемпиона Александра Рагулина. С каким счетом закончилась решающая встреча? Все подробности - у Александра Сыпченко.На ледовой арене Судогды заняты верхние и нижние ярусы, болельщики стоят даже в проходах. Увидеть решающую встречу 22-го всероссийского детского хоккейного турнира памяти легендарного олимпийца Александра Рагулина собрались сотни болельщиков со всей области. В финале местная команда "Судогодец" соревнуется с "Газовиком" из Тверской области. Поход за золотом для команд был разным. Если "Газовик" из города КИмры выгрызал каждую победу, юные судогодцы буквально смели всех своих конкурентов. К финалу они подошли с личным рекордом 57 заброшенных и всего 5 пропущенных шайб. Капитан гостей Артём Копейкин уверен, его команда способна дать бой сильному сопернику.Артем Копейкин, капитан хоккейного клуба "Газовик" (г. Кимры):- Настроить сначала их и начать с первых минут сразу атаковать чтобы сделать на них давление, чтобы они сбавили темп и забить первую шайбу.Трехкратный победитель турнира "Золотая шайба", хоккейный клуб "Газовик" подошел к финалу в прекрасной форме, говорит главный тренер Юрий Фомичев. Единственное слабое звено команды- плохая возможность ротировать состав.Юрий Фомичев, главный тренер хоккейного клуба "Газовик" (г. Кимры):- В этом году конечно команда послабже, можно заметить, что я играю 6-7 людьми, хотя команда всего 10 человек и вратарь.- То есть скамейка короткая?- Да.Судогодцы пропустили первыми и кажется дрогнули, но уже во втором периоде сумели отыграться и выйти вперед. В итоге все решила 1 шайба, которую по праву можно считать золотой. Финальный счет 5-4 в пользу "Судогодца". Ребята доказали, что их город по праву считается столицей детского хоккея. Состязания успели стать трамплином для многих талантливых спортсменов, уверен врио главы администрации Судогодского района Валерий Сафонов.Валерий Сафонов, врио главы администрации Судогодского района:- Турнир это прекрасная возможность для многих ребят увлеченных хоккеем себя проявить. Помимо всего прочего это еще и возможность познакомиться с ребятами из других команд и из других регионов России.По традиции на турнир приезжают почетные гости. Сегодня здесь и вдова легенды советского хоккея Ольга Рагулина. Она уверена уверена, сегодня осуществилась главная мечта ее мужа.Ольга Рагулина, вдова Александра Рагулина:Это то что Александр Павлович задумывал, чтобы здесь был дворец и чтобы победила команда "Судогодец", вот сегодня там на небе я думаю что он был счастлив.Такие красивые победы достойны любого турниры, говорит президент всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба", внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова - Алексей.Алексей Тарасов, президент клуба "Золотая шайба", внук заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова:- Каждый год лучше и лучше, потому что Судогда одно из тех мест, не только в области, а в России, где действительно люди заинтересованы чтобы этот турнир жил, развивался.Финал "Золотой шайбы" - 2023 отныне уже история судогодского хоккея. Впрочем болельщики уверены: самые яркие и громкие победы их любимой команды ещё впереди.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир