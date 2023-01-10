Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Новогодние сводки Какими запомнят эти праздники жители...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Новогодние сводкиКакими запомнят эти праздники жители области? Итоги первых дней нового года в постпраздничном обзоре "Вестей".- Рейс добраОт фруктов и сладостей до гармони. Волонтёры доставили подарки в полевой госпиталь в зоне СВО.- "Судогодец", вперёд!И кто забил золотую шайбу? В Судогде подвели итоги Всероссийского турнира памяти Александра Рагулина.