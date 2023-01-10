Медики дефицитных специальностей начнут получать социальные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Размер выплат составит от 4 до 18 тысяч рублей. Первые начисления ..

Медики дефицитных специальностей начнут получать социальные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Размер выплат составит от 4 до 18 тысяч рублей.Первые начисления произойдут в феврале. Деньги получат специалисты первичного звена здравоохранения и работники скорой. Поддержка предусмотрена врачам и медсёстрам районных больниц, а также специалистам узкой направленности.В региональном департаменте здравоохранения отметили, что для Владимирской области это важная тема, так как специалисты зачастую уезжают за большими зарплатами в соседние регионы. На сегодняшний день в регионе не достаёт порядка тысячи специалистов.