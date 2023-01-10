Владимирские волонтеры побывали в полевом госпитале в зоне СВО. Волонтёры благотворительного фонда...

Владимирские волонтеры побывали в полевом госпитале в зоне СВО.Волонтёры благотворительного фонда "Близкие люди" вернулись из "командировки особого назначения". Они побывали в полевом госпитале в зоне специальной военной операции. Вручив новогодний груз. Какой подарок в числе прочих доставили к линии фронта, расскажет Мария Платанюк.Прифронтовой госпиталь в зоне специальной военной операции. Подарки бойцам - от владимирского Деда Мороза. Полевой госпиталь, в котором служат многие наши земляки, вновь принимает гостей. Благотворительный фонд "Близкие люди" доставил фрукты, сладости, необходимую бытовую технику, несколько ноутбуков и главное оружие - гармонь. Для поднятия боевого духа. На гармони отлично играет доброволец Геннадий Прохорычев, психолог медицинского батальона.Свои выступления бойцам подарили и артисты из Владимирской области. Моральная поддержка помогает раненым быстрее вернуться в строй.Геннадий Прохорычев, доброволец, психолог медицинского батальона:- Девчонки из Собинского района, города Собинки, которые провели великолепный концерт. Задушевный. С песнями, плясками, прибаутками. Подарили такие позитивные моменты нашим ребятам. Огромная благодарность главе администрации города Собинки Елене Геннадьевне Карповой за то, что не оставляете нас. За то, что мы вместе. Это здорово!Напомним, сбор самого необходимого для наших мобилизованных фонд "Близкие люди" ведёт ежедневно. Свои посылки бойцам привозят тысячи жителей области: школьники, студенты, пенсионеры, представители официальных ведомств.Олеся Третиных, представитель Кадастровой палаты Владимирской области:- Хочется нашим ребятам, нашим защитникам, сказать спасибо за то, что вы там. Вы настоящие герои для нас, спасибо, что нас защищаете!А этими кадрами в своём телеграм-канале “Свои33” поделился владимирский военкор Роман Боровков. Полковой Дед Мороз с позывным 2023 продолжает обходить свои владения, радуя личный состав войсковой части подарками, юмором и добрым словом.А вот бойцы прославленного батальона "Восток-Ахмат" читают письма школьников из Владимирской области. До адресатов доходит каждое послание.“Свои 33” рассказывают и о марафоне добрых дел перед Рождеством. Владимирские ребята, работающие в военной полиции Луганской Народной Республики вручили подарки детям. Тем, чьи семьи вынуждены оставаться в зоне специальной военной операции. В условиях военного времени им приходится нелегко.Вся Россия сегодня едина в своём желании. Наша главная цель - ПОБЕДА. Та, что станет одной на всех.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"