С 1998 года он работал в Пенсионном фонде.

Во Владимирской области управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования назначен Антон Курбаков. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Антон Александрович родился в 1974 году во Владимире. В 1996 году он окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Автоматика и управление в технических системах». Отслужил в армии. С 1998 года работал в Пенсионном фонде.Напомним, что новое госучреждение создано после реорганизации ПФР и ФСС.