Десять лет, с 2011 по 2021 годы, мужчина, убеждая в высокой доходности своих инвестиций, брал у жертв афёр деньги и получал дивиденды.

Во Владимире псевдоброкеру грозит 10 лет тюрьмы за хищение 70 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе прокуратуры.Десять лет, с 2011 по 2021 годы, мужчина, убеждая в высокой доходности своих инвестиций, брал у жертв афёр деньги и получал дивиденды. Часть средств выплачивалась клиентам мошенника для создания видимости бурной деятельности. Часть сумм владимирец присваивал. За десятилетие набежало 70 млн рублей, на которые он кинул доверчивых граждан.Свою вину обвиняемый не признает. Дело рассмотрит Ленинский районный суд.