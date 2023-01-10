Сегодня около 15 часов ДТП с участием троллейбуса произошло на проспекте Ленина, недалеко от...

Сегодня около 15 часов ДТП с участием троллейбуса произошло на проспекте Ленина, недалеко от остановки "Гостиница "Заря".Кадры с места происшествия передал в редакцию оператор ГТРК "Владимир".По предварительным данным, выезжавший из дворов на проспект грузовик не сумел вовремя затормозить и врезался в правый борт троллейбуса.Данных о пострадавших нет. Информация уточняется.Фото и видео Андрей Синягин.