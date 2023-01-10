Подать документы можно в МФЦ на Октябрьском проспекте, дом №47.

Во Владимире начался прием заявлений на путевки в летние лагеря отдыха «Дружба» и «Икар». Подать документы можно в МФЦ на Октябрьском проспекте, дом №47.Заявление могут подать только родители. При себе нужно иметь паспорт, а также свидетельство о рождении или паспорт ребёнка. Документы принимаются в будни с 8:30 до 17 часов. Бланк выдаётся в МФЦ, либо его можно и заполнить заранее.В 2022 году стоимость поездки в детский центр отдыха составляла 4800 рублей за смену. Цену на 2023 год мэрия Владимира определит ближе к весне.