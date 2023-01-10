14 января в центре города Владимира пройдет 12-й по счету забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. Дистанция будет пролегать от Театральной до

14 января в центре города Владимира пройдет 12-й по счету забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. Дистанция будет пролегать от Театральной до Соборной площади. Её длина составит 600 метров. В забеге может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста. Главное условие-костюм Деда Мороза или Снегурочки. Победителей забега