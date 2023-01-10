Организаторы проведут цикл тематических мероприятий.

Во Владимире стартовала традиционная акция «Покормите птиц зимой». Её владимирская станция юных натуралистов «Патриарший сад».Организаторы проведут цикл тематических мероприятий. С 16 января стартует интерактивная познавательная программа «Путешествие в мир птиц». С 27 декабря по 15 февраля можно заявить свои работы на фотоконкурс. С середины февраля детей приглашают на мастер-классы по изготовлению эко-кормушек.Предварительная запись на мероприятия производится по телефону: 77-84-01.