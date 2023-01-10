С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178782 владимирцев.

Во Владимирской области 10 января выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Юрьев-Польском, Киржачском, Гороховецком и Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178782 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49658 заболевших во Владимире, 21125 - в Ковровском районе и 19297 - в округе Муром.